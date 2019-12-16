Апелляционный суд: реформирование системы питания в армии можно продолжать

Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Действие приказа было приостановлено в июле текущего года в качестве меры обеспечения по административному иску.

В Минобороны подчеркивают, что переход на систему питания по каталогу является одной из ключевых реформ ВСУ. Система призвана повысить разнообразие питания военнослужащих и улучшить его качество, она полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира. Эта система вводит широкий ассортимент продуктов, гибкий механизм их заказа, разнообразит и значительно улучшает качество пищи.

Введение новаций продолжается поэтапно. В настоящее время на новую систему переведены уже 73 воинские части Вооруженных сил. Большинство, а именно 285 частей, должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого сейчас разблокировано.

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