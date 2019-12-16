Пропагандистам российского телеканала "Звезда" закрыли въезд в Украину

Пропагандистам российского телеканала "Звезда", который курирует Минобороны России, запретили въезд в Украину на 3 года.

Об этом сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде".

"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", – сказал Демченко.

В СБУ добавили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Как ранее сообщал Фокус:

После того как президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандской встречи" в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут люди на Донбассе, в Украину пустили съемочную группу телеканала Министерства обороны России "Звезда".