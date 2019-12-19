Словакия и Украина согласовали работу аэропорта Ужгорода

Украина и Словакия соглашение об условиях использования словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Стороны постатейно обсудили положения соглашения и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения", – сказано в сообщении.

Кроме того, в дальнейшем соглашение будет согласовано в соответствии внутригосударственных процедур.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал как можно скорее согласовать сделку, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.

Отметим, через воздушное пространство Словакии в аэропорт "Ужгород" совершают посадки самолеты. Кроме того, взлетная полоса аэропорта находится в непосредственной близости к границе.

Самолеты нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце 2018 года аэропорту Ужгород разрешили принимать рейсы.

А в марте 2019 года аэропорт Ужгорода впервые с 2016 года принял рейс, которым и был авиарейс "Киев–Львов–Ужгород".