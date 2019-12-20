Суд существенно скостил сумму залога Грымчаку
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", – говорится в сообщении.
При этом судья оставил без изменений избранную Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей.
Заседание суда проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.
Также сообщается, что 11 декабря следственный судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" экс-заместителя министра, которого следствие считает соучастником уголовного производства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 14 августа СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.
- 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца Грымчака, однако ошибся с его отчеством. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
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17 августа Черниговский суд исправил ошибки в постановлении об избрании меры пресечения Гымчаку и отправил его в СИЗО.
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В тот же день жена Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.
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Также стало известно, что суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака – 2 месяца ареста с правом выхода под залог 4 млн грн.
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14 ноября Высший антикорсуд продлил на два месяца меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.