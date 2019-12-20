Корпоратив "Слуг народа": Зеленский устроил публичную порку

В преддверии новогодних и рождественских праздников фракция "Слуга народа" собралась на свой первый масштабный корпоратив. Вечеринка проходит в выставочном центре "Парковый" на третьем этаже, но потом переместится в клуб CHI by Decadence House.

Об этом пишет Страна.ua.

По информации издания, на мероприятие было приглашено около 500 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на вечеринку около 19.00 в сопровождении Андрея Богдана. Он пришел без галстука, в пиджаке и гольфе. Об этом сообщил Телеграм-канал "Темный рыцарь".

"ПреЗЕдент пришел на корпоратив. С Богданом. Хотя нам говорили что с семьей нельзя", – говорится в сообщении.

Кроме того, "Темный рыцарь" утверждает, что Зеленский "поднял" замглавы бюджетного комитета ВР Александра Трухина и подверг публичной критике.

"ПреЗЕдент поднял зам главы бюджетного комитета Трухина - того самого, который отвел себе 260 млн на округ - прям на корпоративе, и вы**ал со сцены, при всех. Провел параллели с крысой и свиньёй . Прямо ничего не сказал, но все все поняли", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Укрзализныця накануне грядущих зимних праздников назначила 26 дополнительных поездов, а также дополнительные рейсы круглогодичных поездов.