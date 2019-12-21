В тюрьмах аннексированного Крыма находятся 88 политзаключенных, – правозащитница

В оккупированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы.

Об этом заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Нromadske.radio.

"Ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", – сообщила Скрипник.

По ее данным, количество политических заключенных увеличивается.

"По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, – арестовывает еще больше", – констатировала Скрипник.

Кроме того, по данным правозащитницы, в Крыму сейчас преследуют даже тех людей, которые поддерживали Россию во время аннексии полуострова.

"Человек, попавший в систему, где нет уважения к правам человека, рано или поздно может стать этой жертвой, и неважно, поддерживаете вы этот режим или нет", – заявила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Омбудсмен Людмила Денисова в конце ноября сообщила, что в плену в России и оккупированном Крыму находится 115 украинцев.