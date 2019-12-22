Выбило окна и входную дверь: во Львове в новостройке взорвался газ

Во Львове в одной из квартир новостройки произошел взрыв газа, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел в доме ЖК "Семицвет" на улице Шевченко, 60. По словам представителя ГУ ГСЧС во Львовской области Виталия Туровцева, взрыв произошел в квартире, которая находится на 12 этаже дома. В помещении проводились ремонтные работы.

"Произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания не возникло, однако силой взрыва в квартире были выбиты окна и входная дверь", – рассказал Туровцев.

На момент взрыва в квартире находился рабочий, который сперва отказался от медицинской помощи, но позже был доставлен в больницу хозяевами квартиры. У мужчины диагностировали термические ожоги 2 и 3 степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

"По предварительной информации, на последнем этаже дома рабочий проводил ремонтные работы по установке газового оборудования. Именно во время работ произошел взрыв газа. Предварительная причина взрыва – нарушение правил безопасности при монтаже газового оборудования", - рассказал заместитель городского головы Львова Сергей Бабак.

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