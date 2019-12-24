Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, потерь нет
В понедельник, 23 декабря, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что оккупнаты обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 6 обстрелов позиций ВСУ.
Один обстрел позиций украинских военных был в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала суток вторника, 24 декабря, боевики один раз нарушили режим тишины около населенного пункта Березовое.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 декабря сообщалось, что боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.
- На Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения.