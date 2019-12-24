В реестре должников уже 1,7 миллиона украинцев

Минюст опубликовал реестр должников. В нем на данный момент находится около 1,7 миллиона украинцев. Об этом сообщил "Опендатабот", платформа для работы с открытыми данными.

92% исполнительных производств – это взыскания с физических лиц, 8% – с юридических.

В реестр попадают из-за того, что:

проиграли суд и не выполнили его решение;

не уплатили административный штраф (например, за нарушение правил дорожного движения);

не оплатили вовремя коммунальные услуги;

не выплачивают алименты;

не выплатили вовремя кредит – банк взимает задолженность через нотариуса.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", – напомнил юрист "Опендатабота" Никита Подгайный.

Как ранее сообщал Фокус: