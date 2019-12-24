Семейные воспитатели детей-сирот получат повышенные выплаты с самого начала 2020 года
Кабинет Министров сегодня утвердил порядок использования средств, предназначенных для семейного воспитания детей-сирот. Это означает, что заложенные в бюджете средства будут направлены их получателям с самого начала 2020 года. Об этом написала в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.
При этом ряд выплат увеличены.
С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа государственная социальная помощь увеличена с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 минимумов.
Размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям увеличен с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Средства на повышение заложены в бюджете-2020.
Напомним, что прожиточный минимум с 1 января 2020 года составляет:
- для детей до 6 лет – 1779 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн;
- для трудоспособных лиц – 2102 грн
Как ранее сообщал Фокус:
- Свыше 32 млн грн. государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.
- Столичные дети-сироты и некоторые категории лиц с инвалидностью до конца этого года получат ежемесячную адресную социальную материальную помощь.
- По случаю 33-й годовщины Чернобыльской катастрофы в 2019 году одноразовую адресную социальную материальную помощь в Киеве получили 53 110 человек.