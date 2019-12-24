Зеленский подписал указ о борьбе с пожарами в Украине
Должны быть сокращены сроки судов, рассматривающих дела по остановке работы предприятий из-за нарушения ими правил пожарной безопасности. Об этом говорится в указе о неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине, который сегодня подписал президент Владимир Зеленский.
Кабмину поручено внести в Раду законопроекты об усилении админответственности за нарушение правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.
Также предложено:
- усилить ответственность для водителей, которые не пропускают автомобили аварийно-спасательных служб, скорой помощи, пожарных и полиции;
- ужесточить наказание за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности
- усилить санкции за ложный вызов специальных служб и за недопущение сотрудников госнадзора в сфере пожарной безопасности.
Президент распорядился обеспечить современной техникой и спасательным оборудованием подразделения ГСЧС.
Как сообщал ранее Фокус:
- 22 декабря произошел пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната, погибли четыре человека, трое получили ожоги.
- Одесский городской совет выплатил 2,1 млн грн семьям погибших и пострадавшим во время пожара в местном колледже.
- 10 июня в Одессе в здании психиатрической больницы на улице Академика Воробьева произошел пожар. В результате пожара погибли шесть человек: медсестра и пять пациентов.