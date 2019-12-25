Движение транспорта по Шулявскому мосту планируют открыть к концу недели, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение транспорта по Шулявскому мосту планируют открыть к концу недели.
Об этом сообщает пресс-служба мэра в Facebook.
"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", – сказал Кличко.
Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью выкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения.
По его словам, подрядчик дает гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона – 10 лет.
"После завершения дорожных работ пройдет техническое испытание путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое измеряет прогибы моста и статические, а также динамические нагрузки на него. Для испытаний привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- На строительстве Шулявского путепровода 4 декабря установили последнюю 540-тонную секцию.
- Стоимость реконструкции путепровода выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за необходимости переноса теплосети, расположенной у самого моста. По словам Кличко, эти работы не были включены в тендерную документацию, поскольку она "делается на мост".
- КГГА продлила до 15 мая 2020 года частичное ограничение движения в районе реконструкции Шулявского путепровода – на пересечении проспекта Победы и ул Вадима Гетьмана.