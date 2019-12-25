Митрополит Епифаний поздравил украинцев, которые сегодня празднуют Рождество

Украина
По словам Епифания, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество.

Об этом Епифаний написал в Facebook.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", – пишет Епифаний.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", – заявил глава ПЦУ.

Напомним, второй год подряд предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний говорит, что о переносе даты празднования Рождества речь будет идти только когда с этим согласится большинство украинцев.  

Также Епифаний считает, что подобный вопрос нельзя ставить на повестку дня, пока ПЦУ "становится на ноги".

Как ранее сообщал Фокус: