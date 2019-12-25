Папа Римский упомянул Украину в рождественском послании

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании "Городу и миру" (Urbi et Orbi) вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

Об этом сообщает Vatican News.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.

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Кроме того, он призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, и африканских странах.

"Господь Иисус да станет светом для Святой Земли, где родился Он, Спаситель человека, и где многие живут надеждой - прилагая усилия и не падая духом – в ожидании дней мира, безопасности и процветания. Да будет Он утешением для Ирака, испытывающего социальное напряжение, и для Йемена, переживающего серьезный гуманитарный кризис. Я помню о детях Йемена", – сказал он в послании.

Как ранее сообщал Фокус: