Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий
Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.
"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", – сказал премьер.
По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.
В следующем году начнутся аукционы через Прозорро.Продажи.
Как ранее сообщал Фокус:
- Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.
- Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества на приватизацию.
- 3 октября Рада приняла закон №1054-1, который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.