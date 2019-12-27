Шулявский путепровод испытали грузовиками. Под мостом стоял Кличко

В Киеве прошли испытания пролетных строений Шулявского моста.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.

Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом.

"При условии соответствия всех норм и требований, в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту – движение автотранспорта по улице Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", – заявил Кличко.

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