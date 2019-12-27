Шулявский путепровод испытали грузовиками. Под мостом стоял Кличко
В Киеве прошли испытания пролетных строений Шулявского моста.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.
При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.
Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом.
"При условии соответствия всех норм и требований, в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту – движение автотранспорта по улице Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", – заявил Кличко.
Как ранее сообщал Фокус:
- На строительстве Шулявского путепровода 4 декабря установили последнюю 540-тонную секцию.
- Стоимость реконструкции путепровода выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за необходимости переноса теплосети, расположенной у самого моста. По словам Кличко, эти работы не были включены в тендерную документацию, поскольку она "делается на мост".
- КГГА продлила до 15 мая 2020 года частичное ограничение движения в районе реконструкции Шулявского путепровода – на пересечении проспекта Победы и ул Вадима Гетьмана.