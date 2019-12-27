"Укрзализныця" запустила новый удлиненный поезд в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" выпустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт" (Kyiv Boryspil Express) новый дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Поезд из трех вагонов рассчитан на перевозку 472 человек (170 мест для сидения и два места для инвалидов на колясках). Его стоимость составляет около 177 млн грн.

Сейчас на линии используются польские дизельные одновагонные рельсовые автобусы Pesa 620М. Они рассчитаны на перевозку 169 пассажиров (91 из них на сидячих местах).

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В вагонах ДПКр-3 установлены индивидуальные блоки кресел, которые разделены подлокотниками, с опциями кинематики, столиками и розетками, шесть багажных стеллажей, а также кондиционеры.

На сегодняшний день поездами Kyiv Boryspil Express перевезен уже 1 млн пассажиров (с начала эксплуатации 30 ноября 2018 года).

"Укрзализныця" планирует купить шесть поездов ДПКр-3, но пока деньги нашлись только на один.

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