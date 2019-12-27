В Украине будет создан Фонд помощи пострадавшим от насилия, – законопроект

Украина
Потерпевшим будет помогать государство

 

Помощь потерпевшим от насильственных преступлений будет выплачиваться за счет виновных. На установление такой практики направлены два законопроекта, которые 27 декабря одобрил Кабмин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина присоединяется к признанной мировой практике", – написал он. В фонд будут поступать средства от штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

В данном случае насильственным уголовным правонарушением считается умышленное общественно опасное деяние, в результате которого потерпевшему причинено тяжкое телесное повреждение или смерть, а также деяние против половой свободы и половой неприкосновенности, или совершенное в отношении ребенка.

Определено, что потерпевший имеет право на возмещение потери заработка вследствие нанесения вреда его здоровью и расходов на медицинскую помощь.

Создание такого фонда необходимо потому, что наличие обвинительного приговора и решения об удовлетворении гражданского иска еще не является гарантией того, что потерпевший получит адекватную компенсацию, поскольку реальное взыскание убытков с осужденного, как правило, растягивается на годы.

К тому же есть уголовные делах, в которых производство остановлено, так как лицо, совершившее преступление, не установлено, и потерпевший лишен возможности предъявить иск. Много дел остаются нераскрытыми.

На практике только небольшая часть исков о возмещении вреда могут быть исполнены, так как у преступников не хватает средств и имущества для компенсаций.

Во многих странах в таких случаях компенсации выплачивает государство. Так хотят сделать и в Украине.

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