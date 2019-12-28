В январе жители Киева заплатят за тепло на 22-23% меньше, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители Киева получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло – примерно на 22-23 процента.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, что город делает все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы.

"Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании – не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло", – сказал мэр столицы.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что некоторые города Украины приступили к практическому пересмотру коммунальных тарифов на отопление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению", – напомнил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.