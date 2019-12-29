Освобожденные из плена украинцы будут обследованы в "Феофании"
Украинцы, освобожденные из плена ОРДЛО, будут обследованы в клинике "Феофания".
Об этом сообщает УНИАН.
После встречи с родственниками, автобус с освобожденными украинцами отправился в "Феофанию".
В Офисе президента рассказали, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденному.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.
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Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи освобожденных из плена украинцев заявил, что первая часть договоренностей после встречи нормандском формате 9 декабря – выполнена.