Освобожденные из плена украинцы будут обследованы в "Феофании"

Украинцы, освобожденные из плена ОРДЛО, будут обследованы в клинике "Феофания".

Об этом сообщает УНИАН.

После встречи с родственниками, автобус с освобожденными украинцами отправился в "Феофанию".

В Офисе президента рассказали, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденному.

Как ранее сообщал Фокус: