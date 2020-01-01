В новом году на Донбассе "тихо" и без потерь, – штаб ОС
За прошедшие сутки, 31 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекрашения огня. Потерь нет.
Об этом сообщает штаб ОС.
Четыре обстрела пришлись на район ответственности "Север": дважды у Зайцевого, у Новолуганского и Крымского.
Еще раз боевики обстреляли позции ВСУ у Авдеевки, по направлению "Восток".
Террористы использовази вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
В новому году боевики пока что сохраняют "тишину". О потерях в штабе ОС также не сообщают.
Госпогранслужба также информирует, что 1 января все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя и работают в штатном режиме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.