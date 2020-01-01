В новом году на Донбассе "тихо" и без потерь, – штаб ОС

За прошедшие сутки, 31 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекрашения огня. Потерь нет.

Об этом сообщает штаб ОС.

Четыре обстрела пришлись на район ответственности "Север": дважды у Зайцевого, у Новолуганского и Крымского.

Еще раз боевики обстреляли позции ВСУ у Авдеевки, по направлению "Восток".

Террористы использовази вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

В новому году боевики пока что сохраняют "тишину". О потерях в штабе ОС также не сообщают.

Госпогранслужба также информирует, что 1 января все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя и работают в штатном режиме.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.