На Новый год боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, – штаб ОС

На Новый год боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный ранен, потерь нет.

Об этом сообщает штаб ОС.

Враг при обстрелах использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все три обстрела зафиксированы у Орехового и Новолуганского, которые расположены по направлению "Север".

С начала текущих суток террористы не проявляли огневой активности. Потерь не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекрашения огня. Потерь не было.