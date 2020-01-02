В Украине выпустили автобус для силовиков "Вахтовка"

Украинский производитель Polycar выпустил вахтовый автобус на базе грузовика "МАЗ".

Об этом сообщает пресс-служба производителя Polycar.

Отмечается, что транспортное средство адаптировано на перевозку спецподразделений и рассчитано на 26 пассажиров. В автобусе пассажирские сиденья попарно установлены вдоль стен фургона с центральным проходом.

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Кроме того, в автобусе имеются климатическое оборудование, рабочее место с откидным столом перед первыми сиденьями, а также монитор в передней части фургона.

Автобус имеет три двери. Окна в нем полупрозрачные и защищены металлической решеткой.

Транспорт оборудован дизельным двигателем мощностью 130 л. с. и имеет грузоподъемность 5,45 тонны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине в марте 2019 года в сравнении с мартом 2018 года производство автотранспортных средств сократилось на 30,9% до 534 единиц.