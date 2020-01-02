В Киеве начали работать пункты сбора новогодних елок (адреса)
В Киеве в четверг, 2 января, были открыты 15 пунктов сбора новогодних елок. Они работают во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.
По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, принятые у населения деревья переработают в щепу на специальном оборудовании. Весной их используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
"На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок", – отметили в КГГА.
Презентация работы пунктов приема состоится в пятницу, 10 января.
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