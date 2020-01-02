В Киеве снова стреляли: два человека получили ранения

В Печерском районе столицы 2 января произошла драка между двумя компаниями молодых людей, в ходе которой было применено огнестрельное оружие. В результате инцидента два человека получили ранения. Об этом проинформировала пресс-служба киевской полиции.

"К правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской… Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, где выявили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств, все участники доставлены в Печерское управления полиции", – добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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