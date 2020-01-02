Дубилет утверждает, что отказался от премий и зарабатывает 15 тысяч грн.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью для ютуб-канала FranchTV заявил, что отказался от премий и надбавок, и на своем посту зарабатывает лишь 15 тысяч гривен.

Отвечая на вопрос относительно своей зарплаты в Кабмине, министр назвал цифру 15 тысяч, добавив, что надбавки и премии могут до него доходить, но он отказался их получать.

"15 тысяч гривен. Плюс там надбавки и премии до 30 и 40 (тысяч гривен) могут доходить, но я попросил мне поставить "нулевые". На самом деле большая проблема с зарплатами. Есть немало министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше. Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", – сказал Дубилет.

Когда у него спросили, насколько ему хватит собственных финансовых сбережений, Дубилет отметил: "Думаю, что на несколько лет точно хватит, а там будет видно".

Он также добавил, что тема зарплат непростая и внутри Кабмина обсуждается вопрос, как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топ-чиновникам.

Напомним, заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тыс. грн "грязными " и 50 тыс. – "чистыми". Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в сентябре заработал 132 тыс. грн. Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 40 тыс. грн.

Для сравнения: заработная плата предыдущего премьер-министра Владимира Гройсмана за январь-2019 составила "чистыми" 30 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет ранее уже заявлял, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

В СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.