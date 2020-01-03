Сутки на Донбассе: 4 обстрела, без потерь

Украина
Обстрелы боевики вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

За прошедшие сутки, 2 января, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинской армии нет.

Об этом сообщает штаб ОС.

Обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По направлению "Восток" боевики обстреляли позции ВСУ у Новотроицкого и Николаевки.

В районе ответственности "Север" под обстрел попали участки у Орехового и Новолуганского.

Потерь среди украинсих военных не зафиксировано.

С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ у Новолуганского, обошлось без потерь.

Как ранее сообщал Фокус: