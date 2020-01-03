Сутки на Донбассе: 4 обстрела, без потерь
За прошедшие сутки, 2 января, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинской армии нет.
Об этом сообщает штаб ОС.
Обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
По направлению "Восток" боевики обстреляли позции ВСУ у Новотроицкого и Николаевки.
В районе ответственности "Север" под обстрел попали участки у Орехового и Новолуганского.
Потерь среди украинсих военных не зафиксировано.
С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ у Новолуганского, обошлось без потерь.
Как ранее сообщал Фокус:
- В штабе ООС сообщили, что на Новый год боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный ранен, потерь нет.
- В первый день 2020 года на Донбассе умер украинский военный Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потеря в рядах ВСУ была небоевой – военный совершил суицид.
- В Украине стартовал социальный проект "Только живи", направленный на психологическую поддержку ветеранов АТО и ООС. Проект основан с целью понизить количество самоубийств среди тех, кто на войне или уже вернулся.