В Одессе новогодние елки меняют на конфеты
Одесские власти решили выдавать сладости горожанам, сдавшим в спецпункты ненужные новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.
Отмечается, что после праздников каждый человек может принести в специально отведенное место хвойное дерево.
"Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля", – сообщили в пресс-службе.
Для приема хвойных деревьев в районах Одессы адаптированы места под "пункты приема". Всего их 67. В частности, они находятся во дворах жилых домов и возле крупных магазинов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве в четверг, 2 января, были открыты 15 пунктов сбора новогодних елок. Они работают во всех районах столицы.
- Столичная новогодняя елка на Софийской площади вошла в ТОР-5 самых красивых елок Европы.