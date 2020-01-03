В Одессе новогодние елки меняют на конфеты

Одесские власти решили выдавать сладости горожанам, сдавшим в спецпункты ненужные новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Отмечается, что после праздников каждый человек может принести в специально отведенное место хвойное дерево.

"Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля", – сообщили в пресс-службе.

Для приема хвойных деревьев в районах Одессы адаптированы места под "пункты приема". Всего их 67. В частности, они находятся во дворах жилых домов и возле крупных магазинов.

Как ранее сообщал Фокус: