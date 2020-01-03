Из Одессы вывезли на переработку тонны нераспроданных елок

Коммунальщики Одессы собирают на улицах города тонны нераспроданных и выброшенных елок и сосен. Для того, чтобы вывезти найденные новогодние деревья, понадобилось 140 большегрузных автомобилей. Об этом сообщает Думская.

"Собирали деревья на 67 точках – в стихийных местах торговли. Сейчас уже елки нигде не валяются", – рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

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Деревья отправились в питомник КП Горзелентрест под названием Троянда, где их переработают на опилки, которые будут использоваться в производственных нуждах.

Также отмечается, что в Одессе в точках сбора елок взамен хвойного дерева можно получить конфеты или другие сладости. Эта акция продлится до конца января.

Как ранее сообщал Фокус:

Столичная новогодняя елка на Софийской площади вошла в ТОР-5 самых красивых елок Европы.

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Елку установили возле одного из центральных зданий города – дворца культуры "Энергетик".