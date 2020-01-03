Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ на 25% меньше эпидемического порога
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% – дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщил Минздрав.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 тыс. населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.
Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.
В Минздраве напоминают, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано около 4 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тыс. человек.
Интенсивные показатели и уровни эпидемической активности заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине
- В Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.
- В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.