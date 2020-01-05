"Украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали в Ставропольский край
"Украинские диверсанты" Алексей Бессарабовв и Владимир Дудка этапированы в Ставропольский край и помещены в разные колонии.
Об этом сообщает правозащитная группа "Свободу узникам Кремля".
Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края. Дудку, по словам правозащитников, этапировали в колонию №11 Ставропольского края.
Сын Бессарабова Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании, из-за чего у него значительно ухудшилось состояние здоровья.
“У него повысилось давление – 100 на 170. Из-за холода и постоянных перемещений в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе до Пятигорска Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали “в карантине”, где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам", – рассказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ФСБ России заявили, что 9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.
- Были задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Владимиру Дудке, которого содержат в СИЗО на территории аннексированного Крыма, грозит инсульт.
- Обвинение в аннексированном Крыму попросило "суд" назначить фигурантам дела "украинских диверсантов" Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову наказание в виде лишения свободы на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно.
- 4 апреля "суд" приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима.
- В начале октября Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были доставлены в Москву, в СИЗО "Матросская тишина".