Возле Золотого-5 подорвался автомобиль с украинскими военными, есть погибший

В районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений ООС, погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66, который перевозил грузы.

Еще один военный получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа.

Вчера, 4 января, двое украинских военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Воины получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.