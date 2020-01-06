Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, – Епифаний

Ровно год назад, 6 января 2019 года, Украинская православная церковь получила Томос об автокефалии. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины и призвал украинцев объединиться и дальше работать вместе на благо православия и Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Год назад в рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная церковь Украины является независимой и равной во всем с другими Церквами-Сестрами. Этот документ завершил дело, истоки которого лежат в глубине веков", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, поместная Украинская православная церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость.

"Мы рады решению других поместных церквей иметь с Православной церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество громад и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу Церковь ", – отметил Епифаний.

Он также призвал всех к единению и отметил, что "двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас".

Посольство США в Украине поздравило в Twitter Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.