Почетный патриарх считает, что целью создания ПЦУ было уничтожение УПЦ КП

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в YouTube.

"Мы долго боролись и ждали Томоса, получили Томос, но не тот Томос, на который мы надеялись. Этот Томос поставил нас в другую зависимость. Если раньше украинская церковь зависела от Москвы, то теперь этот Томос поставил нас в зависимость от Константинополя. Константинополь требует уничтожения Киевского патриархата", – сказал Филарет.

Он добавил, что целью создания ПЦУ, как метрополии Константинополя, было уничтожение Киевского патриархата УПЦ.

"Почему не хочет дать патриарх Томос патриархату? Потому что патриархат – это действительно независимая церковь, а митрополия может входить в состав того или иного патриархата. Поэтому сейчас дано задание митрополиту Епифанию окончательно уничтожить Киевский патриархат, и киевского патриарха в том числе", – сказал Филарет.

Он посетовал, что вынужден "бороться за существование Киевского патриархата".

"Недавно мы получили информацию о том, что существует документ о том, что Киевский патриархат уничтожен, патриарх должен покинуть патриархию и не служить во Владимирском соборе. И это окончательное решение является следствием той борьбы, захвата храмов Киевского патриархата, которое продолжается. И он делает все это силой, и доходит до того, что похищают священников, запугивают их, чтобы они не оставались в Киевском патриархате, а переходили в ту так называемую ПЦУ", – сказал Филарет.

Как ранее сообщал Фокус:

15 декабря Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви митрополита Епифания (Думенко). Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске.

Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.

24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.

20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.

24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. В ответ патриарх заявил, что эти решения его не касаются и обвинил ПЦУ в захвате храмов УПЦ КП.