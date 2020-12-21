Под ГПУ митинговали сторонники Филарета, требуя возбудить дело на Петра Порошенко
Верующие обвинили экс-президента, бывшего министра культуры Евгения Нищука и митрополита Епифания в ликвидации Киевского патриархата.
Под Генеральной прокуратурой Украины в понедельник 21 декабря митинговали сторонники почетного патриарха Филарета. Как сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", прихожане УПЦ КП вышли с требованиями защитить их церковь и наказать экс-президента Украины Петра Порошенко, за ее ликвидацию.
"Около 100 человек с плакатами вышли под офис ГПУ, чтобы обратить внимание на ситуацию вокруг Киевского патриархата. Верующие обвиняют суды и власти в попытке полностью уничтожить УПЦ КП", – передал журналист канала с места событий.
Кроме того, участники митинга потребовали, чтобы против Петра Порошенко, главы ПЦУ митрополита Епифания, а также против бывшего министра культуры Евгения Нищука, как главных виновников ликвидации Киевского патриархата, было открыто уголовное дело и начато следствие.
Как передает "PavlovskyNEWS", организаторов акции приняли в Генпрокуратуре, где было достигнуто соглашение о том, что юристы Киевского патриархата передадут в ГПУ пакет документов "с указанием доказательств незаконной деятельности против УПЦ КП".
Напомним, 31 июля 2019 года, Министерство культуры Украины сообщило, что на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, а религиозная организация "Киевская патриархия украинской православной церкви", автоматически вошла в состав религиозного объединения "Православная церковь Украины".
В январе 2020 года Почетный патриарх УПЦ КП Филарет потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, в котором говорилось о ликвидации УПЦ КП.
Отметим, что в июне этого года верующие УПЦ КП уже подавали заявление против пятого президента Петра Порошенко с требованием открыть в его отношении уголовное дело за разжигание межрелигиозной вражды. Экс-президент Украины в свою очередь заявил, что это заявление подал лично бывший мэр Харькова Михаил Добкин.