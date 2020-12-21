Под ГПУ митинговали сторонники Филарета, требуя возбудить дело на Петра Порошенко

Верующие обвинили экс-президента, бывшего министра культуры Евгения Нищука и митрополита Епифания в ликвидации Киевского патриархата.

Под Генеральной прокуратурой Украины в понедельник 21 декабря митинговали сторонники почетного патриарха Филарета. Как сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", прихожане УПЦ КП вышли с требованиями защитить их церковь и наказать экс-президента Украины Петра Порошенко, за ее ликвидацию.

"Около 100 человек с плакатами вышли под офис ГПУ, чтобы обратить внимание на ситуацию вокруг Киевского патриархата. Верующие обвиняют суды и власти в попытке полностью уничтожить УПЦ КП", – передал журналист канала с места событий.

Кроме того, участники митинга потребовали, чтобы против Петра Порошенко, главы ПЦУ митрополита Епифания, а также против бывшего министра культуры Евгения Нищука, как главных виновников ликвидации Киевского патриархата, было открыто уголовное дело и начато следствие.

Как передает "PavlovskyNEWS", организаторов акции приняли в Генпрокуратуре, где было достигнуто соглашение о том, что юристы Киевского патриархата передадут в ГПУ пакет документов "с указанием доказательств незаконной деятельности против УПЦ КП".

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Напомним, 31 июля 2019 года, Министерство культуры Украины сообщило, что на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, а религиозная организация "Киевская патриархия украинской православной церкви", автоматически вошла в состав религиозного объединения "Православная церковь Украины".

В январе 2020 года Почетный патриарх УПЦ КП Филарет потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, в котором говорилось о ликвидации УПЦ КП.

Отметим, что в июне этого года верующие УПЦ КП уже подавали заявление против пятого президента Петра Порошенко с требованием открыть в его отношении уголовное дело за разжигание межрелигиозной вражды. Экс-президент Украины в свою очередь заявил, что это заявление подал лично бывший мэр Харькова Михаил Добкин.