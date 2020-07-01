Порошенко: Дело из-за Томоса открыли по заявлению Добкина. Это официальная версия

Хотя даже если заявление на самом деле написал Филарет, он не получит и камня в свой огород, говорит Порошенко. "Филарет за свою жизнь сделал очень многое для того, чтобы создать ПЦУ и мы должны быть благодарны ему", – добавил он

Заявление против пятого президента Петра Порошенко за создание ПЦУ написал экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Об этом Порошенко рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Официальная версия, что заявление против меня за создание ПЦУ и привоз томоса [в Украину], по версии прокуратуры, написал верный киевского патриархата, господин Добкин", – заявил Порошенко.

Сам Добкин у себя в Telegram подтвердил, что писал заявление против Порошенко.

Также пятый президент добавил, что вне зависимости от того, писал почетный патриарх Филарет против него заявление, или нет, критики он в свой адрес не услышит.

"Что бы почетный патриах Филарет не делал [после создания ПЦУ], его роль – очень большая. И от меня камней в своей огород он точно не получит. Филарет за свою жизнь сделал очень многое для того, чтобы создать ПЦУ и мы должны быть благодарны ему", – заявил Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

18 июня Порошенко под зданием Печерского райсуда Киева заявил, что против него возбуждено еще одно дело: за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.

По данным СМИ, дело в отношении Порошенко о предоставлении украинской церкви Томоса открыли еще в конце 2019 года по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.