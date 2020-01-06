Убийство девушек в Киеве: подозреваемых задержали на железнодорожном вокзале Одессы
Сегодня утром правоохранители задержали в Одессе подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, 2000 и 2003 годов рождения, которое произошло 4 января в одной из квартир на улице Кирилловской в Киеве.
Как сообщает ТСН, задержание произошло примерно в 04:40 утра.
Накануне полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний Ксьондзик Сергей Дмитриевич и 20- летняя Бершавская Елизавета Васильевна, сообщает dtp.kiev.ua.
Сергей Ксьондзик и Елизавета Бершавская
Информацию о задержании подтвердили и в полиции Киева. Там отметили, что подозреваемых разыскивали в Киеве несколько дней, однако они успели покинуть столицу. Их удалось задержать только на железнодорожном вокзале Одессы.
"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", – рассказали правоохранители.
С подозреваемыми сейчас проводятся следственные действия.
Тела девушек, Маши Камыниной и Евы Лысенко, с признаками насильственной смерти были обнаружены в шкафу на балконе съемной квартиры в Киеве 4 января. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые снимали эту квартиру на новогоднюю ночь.
Маша Камынина и Ева Лысенко
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре под Одессой два 12-летних подростка убили бездомного.