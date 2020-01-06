"Украинский "Щедрик" дарит дух Рождества всему миру". Зеленский поздравил украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил, что "Щедрик" Леонтовича дарит рождественский дух по всему миру.
Об этом Зеленский написал в Facebook.
"Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Сочельник. Пусть год будет щедрым на осуществление надежд и чуда, пусть воцарится мир и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!", – пишет президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 декабря президенты Украины и РФ Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками. Президенты обсудили дальнейший обмен пленными.
- Украинские ученые из 24-й экспедиции на станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Поздравления были переданы в видеообращении.
- Украинские военные с передовой на Донбассе презентовали видеопоздравление с Новым годом и Рождеством.
- А ФК "Шахтер" оригинально поздравил болельщиков с Новым годом. Клуб выпустил праздничный ролик с участием украинских красавиц, победительниц конкурсов красоты.