"Чей Крым?" Полиция задержала активистов, пытавшихся сорвать выступление российской феминистки
В Киеве полицейские задержали активистов организации "Відсіч", которые пришли на встречу с российской блогершей Александрой Митрошиной.
Об этом сообщает Facebook-страница организации.
Активисты сообщают, что задержали двоих активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В процессе задержания якобы вчаренко избили, ему нанесли удары по голове. При этом уже в отделении полиции задержанному стало плохо, ему вызвали медиков.
Овчаренко пытался прорваться на сцену с вопросами "Чей Крым?" и "Чого ви підтримуєте окупацію Криму?".
Позже, в организации сообщили, что Леонида и Алексея отпустили.
Отметим, согласно Википедии, основная активность организации приходилась на 2010-2013 годы.
Ранее Леонида Овчаренко арестовывали за раздачу листовок на Майдане о Владимире Зеленском.
Александра Митрошина – Instagram-блогер из Москвы, писательница, активистка и феминистка.
В 2017 году посещала аннексированный Крым.
Девушка находится на фоне узнаваемых крымских пейзажей, которые сама же и подписала "вот Крым" и поставила гео-тэг в Балаклаве.
Митрошина сообщила, ей пришлось покинуть встречу из-за активистов.
"Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались", – написала Митрошина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Российский политический и государственный деятель Ирина Хакамада не приедет в Украину на бизнес-форум DreamBIG Forum.
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