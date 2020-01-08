Путин телеграммой пособолезновал Зеленскому из-за крушения боинга в Иране

Украина
Также президент РФ передает слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших украинцев

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями по событиям в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, в заявлении Кремля говорится, что Путин приносит Зеленскому "искренние соболезнования" в связи с трагическим крушением украинского боинга у Тегерана.

Также президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших украинцев.

На борту самолета находились 168 пассажиров (из них двое - украинцев) и 9 членов полностью украинского экипажа. Все погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточняет количество жертв крушения:

Иран - 82 человека
Канада - 63
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10
Афганистан - 4
Германия - 3
Британия - 3

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.