Для киевлян платежки за тепло и горячую воду в декабре уменьшатся почти на четверть
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет корректировку стоимости услуг отопления и горячей воды для их снижения в квитанциях за декабрь. Планируется уменьшить начисления за тепло и горячую воду на 22–23%. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Основанием для перерасчета является постановление Кабмина, принятое 24 декабря. В нем говорится о корректировке начислений из-за снижения цены газа.
Удельный вес стоимости газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%. Перерасчет будет проведен по методике, приведенной в правительственном постановлении. Пересчет получат все категории потребителей.
Как ранее сообщал Фокус:
- За последние два года цены на коммунальные услуги выросли на 10,8%, а за последний год – на 4,3%.
- Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии, на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 года составили 2045 грн, что в 2,2 раза больше, чем в октябре.