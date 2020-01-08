Для киевлян платежки за тепло и горячую воду в декабре уменьшатся почти на четверть

Перерасчет связан со снижением стоимости газа

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет корректировку стоимости услуг отопления и горячей воды для их снижения в квитанциях за декабрь. Планируется уменьшить начисления за тепло и горячую воду на 22–23%. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Основанием для перерасчета является постановление Кабмина, принятое 24 декабря. В нем говорится о корректировке начислений из-за снижения цены газа.

Удельный вес стоимости газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%. Перерасчет будет проведен по методике, приведенной в правительственном постановлении. Пересчет получат все категории потребителей.

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