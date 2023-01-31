Отопление для Киева: власти рассказали, почему город не останется без тепла после обстрелов РФ

Модульная котельная способна непрерывно поставлять тепло в течение недели в случае длительного отсутствия централизованного теплоснабжения.

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В Киеве продолжают работать над безопасностью энергетического комплекса, поскольку энергетическая инфраструктура столицы остается чуть ли не главной целью российской армии во время ракетных ударов. Так, было куплено 12 передвижных мобильных котельных на случай чрезвычайных ситуаций, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, одна такая котельная уже подключена к теплопункту одной из школ столицы. Город планирует получить еще 10 таких котельных, они уже на стадии производства.

"Мы первыми в Украине внедряем в работу мобильные модульные котельные. Их в случае отсутствия теплоснабжения можно оперативно разместить в учреждениях социальной сферы – больницах, школах, детсадах. Сегодня узлами присоединения альтернативных теплоисточников оснастили уже 50 школ и 20 медучреждений города", — рассказал Виталий Кличко.

[ + – ] Одна котельная уже подключена к теплопункту одной из школ города [ + – ] Киев планирует получить еще 10 таких котельных, они уже на стадии производства [ + – ] Мобильные котельные могут работать при температурах до -30°С

Он также отметил, что на доставку в необходимое место и подключение мобильной котельни уйдет всего несколько часов. Как отметил Кличко, котельную подключают к центральному теплопункту заведения, а в случае длительного отсутствия централизованного теплоснабжения котельная может снабжать теплом в течение недели.

Котельные могут работать при температурах до -30°С, а дозаправка осуществляется автоматически.

Напомним, что киевляне получают частичную компенсацию, если покупают генераторы. Так, объединения совладельцев многоквартирных домов смогут получить компенсацию в размере 75% от стоимости альтернативных источников энергоснабжения, закупленных на отопительный сезон 2022/2023.

Отметим, что в ноябре 2022 года Виталий Кличко заявлял, что российские ракетные атаки нанесли городу ущерб от сотен миллиардов до триллионов долларов. Например, как сообщал мэр, Россия повредила объект, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир города.