Убытки на триллионы долларов: как пострадал Киев от атак РФ по энергетической сети (видео)

Это пока неофициальные цифры, так как специалисты еще не занимались конкретным подсчетом суммы нанесенного ущерба.

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Ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских ракетных ударов от сотен миллиардов до триллионов долларов. Об этом в интервью Радио НВ сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, это пока неофициальные цифры, так как специалисты еще не занимались конкретным подсчетом суммы нанесенного ущерба.

"Четко сказать не могу, у нас пока не было времени учитывать нанесенный ущерб. Я могу сказать, что он велик — от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать", — сказал Виталий Кличко.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье Черкасской, Винницкой, Полтавской областях. В столице, в частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. В результате чего часть города осталась без электричества, а в некоторых районах пропало водоснабжения.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Россия повредила объект, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир города.

Для устранения последствий ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в ряде областей ввели новые экстренные отключения электричества. По информации энергетической компании "Укрэнерго", ограничения нужны для того, чтобы снизить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских войск.