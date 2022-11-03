Збитки на трильйони доларів: як постраждав Київ від атак РФ по енергетичній мережі (відео)

Це поки що неофіційні цифри, оскільки фахівці ще не займалися конкретним підрахунком суми завданих збитків.

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Збитки енергетичної мережі та водоканалу Києва від російських ракетних ударів від сотень мільярдів до трильйонів доларів. Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, це поки що неофіційні цифри, оскільки фахівці ще не займалися конкретним підрахунком суми завданих збитків.

"Чітко сказати не можу, в нас поки не було часу враховувати завдані збитки. Я можу сказати, що вони великі — від сотень мільярдів до трильйонів доларів, якщо це рахувати", — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях. У столиці, зокрема, було атаковано об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого частина міста залишилася без електрики, а в деяких районах зникло водопостачання.

За словами мера Києва Віталія Кличка, Росія пошкодила об'єкт, який забезпечував електрикою приблизно 350 тисяч квартир міста.

Для усунення наслідків ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в низці областей запровадили нові екстрені відключення електрики. За інформацією енергетичної компанії "Укренерго", обмеження потрібні для того, щоб знизити навантаження на мережі, підтримати постійне балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами й атаками дронів російських військ.