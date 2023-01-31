Опалення для Києва: влада розповіла, чому місто не залишиться без тепла після обстрілів РФ

Модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня у разі тривалої відсутності централізованого теплопостачання.

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У Києві продовжують працювати над безпекою енергетичного комплексу, оскільки енергетична інфраструктура столиці залишається чи не найголовнішою ціллю російської армії під час ракетних ударів. Так, куплено 12 пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій, заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, одну таку котельню вже під'єднали до теплопункту однієї зі шкіл столиці. Місто планує отримати ще 10 таких котелень, вони вже на стадії виробництва.

"Ми першими в Україні впроваджуємо в роботу мобільні модульні котельні. Ці котельні, у випадку відсутності теплопостачання, можна оперативно розмістити в закладах соціальної сфери — лікарнях, школах, дитсадках. На сьогодні вузлами приєднання альтернативних теплоджерел оснастили вже 50 шкіл та 20 медзакладів міста", — розповів Віталій Кличко.

[ + – ] Одна котельня вже підключена до теплопункту однієї зі шкіл міста [ + – ] Київ планує отримати ще 10 таких котелень, вони вже на стадії виробництва [ + – ] Мобільні котельні можуть працювати за температур до -30°С

Він також зазначив, що на доставку в необхідне місце та підключення мобільної котельні піде лише кілька годин. Як зазначив Кличко, котельню підключають до центрального теплопункту закладу, а у разі тривалої відсутності централізованого теплопостачання котельня може постачати тепло протягом тижня.

Котельні можуть працювати за температур до -30°С, а дозаправка здійснюється автоматично.

Нагадаємо, що кияни отримують часткову компенсацію, якщо купують генератори. Так, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть отримати компенсацію у розмірі 75% вартості альтернативних джерел енергопостачання, закуплених на опалювальний сезон 2022/2023.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Віталій Кличко заявляв, що російські ракетні атаки завдали місту збитків від сотень мільярдів до трильйонів доларів. Наприклад, як повідомляв мер, Росія пошкодила об'єкт, який забезпечував електрикою близько 350 тисяч квартир міста.