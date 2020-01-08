МАУ назвали имена погибших в Иране членов экипажа Boeing 737
"Международные авиалинии Украины" назвали имена погибших в Иране членов экипажа украинского Boeing 737.
Кроме экипажа на борту были еще двое украинцев, которые летели в Киев в качестве пассажиров.
Всего у Тегерана погибли 11 граждан Украины.
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич;
Гапоненко Владимир Иванович;
Хоменко Сергей Анатольевич.
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна;
Матьков Игорь Валерьевич;
Микитюк Мария Михайловна;
Лыхно Денис Михайлович;
Овчарук Валерия Евгеньевна;
Сологуб Юлия Николаевна.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.