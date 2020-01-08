МАУ назвали имена погибших в Иране членов экипажа Boeing 737

"Международные авиалинии Украины" назвали имена погибших в Иране членов экипажа украинского Boeing 737.

Кроме экипажа на борту были еще двое украинцев, которые летели в Киев в качестве пассажиров.

Всего у Тегерана погибли 11 граждан Украины.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лыхно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.