Пограничники рассказали, сколько поймали "сталкеров" в Чернобыльской зоне в 2019 году

В 2019 году пограничники обнаружили при попытке незаконно попасть в "Чернобыльскую зону" 186 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По сравнению с 2018 годом количество любителей незаконного экстремального туризма увеличилось.

"Наряду с туристами, которые законно едут на заброшенную территорию определенными (безопасными) маршрутам, есть и те, которые в обход установленных пунктов контроля пытаются незаконно проникнуть в эту зону для экстремального туризма и отдыха", – говорится в сообщении.

Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан России, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно: Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 граждан Казахстана и 3 гражданина США.

За проникновение на эту территорию без разрешения соответствующих органов украинским законодательством (статья 46-1 КУоАП) предусмотрена административная ответственность.

Как ранее сообщал Фокус: