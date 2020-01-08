Подозреваемых в убийстве девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
Шевченковский районный суд Киева арестовал одного из подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве на два месяца без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал подозреваемого в двойном убийстве на два месяца без определения размера залога. Срок меры пресечения суд определил до 5 марта 2020 года", – сообщила она.
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Максимец сообщила, что вторую подозреваемую также арестовали на два месяца без права внесения залога.
Тела девушек, Маши Камыниной и Евы Лысенко, с признаками насильственной смерти были обнаружены в шкафу на балконе съемной квартиры в Киеве 4 января. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые снимали эту квартиру на новогоднюю ночь.
6 января правоохранители задержали в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек - Сергея Ксьондзика и Елизавету Бершавскую.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре под Одессой два 12-летних подростка убили бездомного.