Подозреваемых в убийстве девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)

Шевченковский районный суд Киева арестовал одного из подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал подозреваемого в двойном убийстве на два месяца без определения размера залога. Срок меры пресечения суд определил до 5 марта 2020 года", – сообщила она.

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Максимец сообщила, что вторую подозреваемую также арестовали на два месяца без права внесения залога.

"Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Тела девушек, Маши Камыниной и Евы Лысенко, с признаками насильственной смерти были обнаружены в шкафу на балконе съемной квартиры в Киеве 4 января. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые снимали эту квартиру на новогоднюю ночь.

6 января правоохранители задержали в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек - Сергея Ксьондзика и Елизавету Бершавскую.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве семейная пара иностранцев убила таксиста и угнала его автомобиль.