В Алексеевской исправительной колонии предотвращен бунт осужденных

Группа осужденных, отбывающих наказание в Харькове в Алексеевской исправительной колонии №25, "в ближайшее время планировала осуществить меры, направленные на совершение групповых противоправных действий, дестабилизацию обстановки в учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций". Об этом говорится в сообщении в Facebook Администрация государственной уголовно-исполнительной службы.

К проведению общего обыска в колонии были привлечены дополнительные силы из других учреждений исправительной службы и спецназ. Были изъяты запрещенные предметы, в частности мобильные телефоны. К ряду осужденных были применены физическая сила и специальные средства – наручники. "Состояние здоровья участников бунта удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В колонии с 8 января введен режим особых условий, в рамках которого усилены охрана, надзор за осужденными и введены дополнительные режимные меры.

Сейчас ситуация в учреждении удовлетворительная и управляемая администрацией.

Как ранее сообщал Фокус:

В Одессе заключенных Южной исправительной колонии №51 после бунта этапировали в другие исправительные учреждения области.

Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных.

В Винницкой области из колонии сбежал заключенный, осужденный на четыре года.